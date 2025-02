Papá de Lindsay Lohan es arrestado por agredir a su ex esposa

Michael Lohan envía comunicado

Tras haber sido acusado de violencia, Michael Lohan se defendió de las acusaciones a través de un comunicado publicado por TMZ. En él, aseguró: "Ella me tendió una trampa. Dijo que la estaba acosando y, cuando eso no funcionó, afirmó que la empujé, lo cual es una mentira. No solo mis hijos atestiguarán, también tengo un vídeo".