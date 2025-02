Rihanna habla sobre su esperado regreso a la música

Rihanna finalmente ha “descifrado” su muy esperado próximo álbum , y lo lanzará exactamente en el momento adecuado.

“No hay género ahora. Por eso esperé. Cada vez, pensaba: 'No, no soy yo. No está bien. No coincide con mi crecimiento. No coincide con mi evolución. No puedo hacer esto. No puedo seguir con esto. No puedo interpretar esto durante un año de gira'”, dijo la cantante a Harper's Bazaar.