Blake Lively critica la portada que la muestra en guerra con Justin Baldoni

Según informes, Blake Lively se sintió ofendida por una imagen de portada que The Hollywood Reporter publicó recientemente que la aparece lanzándole un celular con una honda a Justin Baldoni en medio de la actual disputa entre los actores.

“The Hollywood Reporter debería avergonzarse de sí mismo”, dijo un portavoz de la estrella de It Ends With Us, de 37 años, al Daily Mail este fin de semana. “El encuadre de esta imagen es escandalosamente insultante, ya que se basa en todos los clichés sexistas sobre las mujeres que se atreven a presentar una queja en el lugar de trabajo, convirtiéndolas en agresoras y sugiriendo que merecen las represalias que se les presentan”.