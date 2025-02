Show must go on! Thalia presume los moretones que se hizo en Premio Lo Nuestro

¿Qué le pasó a Thalia en Premio Lo Nuestro?

Finalmente, sobre el accidente que sufrió Thalia en Premio Lo Nuestro, la cantante explicó el momento exacto donde se lastimó el pie.

“Hay un pedacito casi al final en mi presentación con los @angelesazulesmx donde al cruzar el escenario del lado, al lado, sentí que el pie ya no me daba, pero seguí sin parar! ¡A pura adrenalina viendo las caritas felices del público hermoso! Let’s gooooooo! ¡Aquí se sigue no matter what!”, remató.

Thalia muestra los moretones que se hizo en Premio Lo Nuestro (Instagram / Thalia)

Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo durará la recuperación de la artista mexicana; sin embargo, lo más importante es que la famosa demostró que, hasta en este tipo de situaciones adversas, nunca pierde su sentido del humor.