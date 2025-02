Así fueron los últimos momentos de Daniel Bisogno y su última voluntad

Así se despidieron los familiares de Daniel Bisogno

Asimismo, el ex conductor del programa Al Extremo, confesó que, tanto su hermana como él, pudieron conversar con Daniel Bisogno minutos antes de su deceso.

“Tuvieron que intubarlo, prácticamente de emergencia, pero antes de que eso sucediera, platicamos con él, le dijimos lo mucho que lo queríamos, lo orgullosos que estábamos de él. Lo abrazamos, él estaba perfectamente consciente, no entendía bien qué estaba pasando, porque evidentemente el panorama lo teníamos nosotros, porque los médicos nos lo habían dicho, pero no se lo compartieron a él para no angustiarlo, pero ya no había más que hacer por él”, aseveró.

Daniel Bisogno dejó a su hija, Michaela (Instagram)

Sin embargo, cuando llegó la pregunta sobre si su padre pudo despedirse, Alex rompió en llanto y dijo:

“No pudo estar en el hospital porque lamentablemente Daniel estaba en terapia intensiva y los ingresos, los horarios son muy estrictos (…) Daniel se vino abajo y los médicos nos dijeron que había que correr al hospital porque podía pasar lo peor en cualquier momento. (…) La noticia se la tuvimos que dar nosotros un poco más tarde. ¿Qué te puedo decir? Imagínate, hoy a su hijo mayor, mi papá está devastado, igual que lo estamos nosotros”.