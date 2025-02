Mariana Ochoa confirma ruptura de OV7

Sin desmentir las especulaciones al respecto, Mariana Ochoa aprovechó su presencia en el programa Hoy para externar su asombro e incomodidad ante esta situación.

Lidia Ávila responde sobre el contrato que OV7 firmó para no hablar de Ari Borovoy. (Instagram/lidiavila)

“Me levanté con la noticia de que habrá un concierto y vi un póster en donde aparecían ellos cuatro para hacer una Arena, creo que en marzo y pues dije: ‘Ah caray, nadie me invitó’, evidentemente no estoy en la foto”, declaró la cantante.

“Si me hubieran invitado, probablemente hubiera dicho que no. Yo llevo más de un año construyendo mi propia carrera, estoy lanzando música nueva, pero lo que no se vale es que sigan hablando de OV7 y ahora se van a subir al escenario ¿cuatro? Solo se puede hacer uso del nombre OV7 si estamos los siete juntos y arriba del escenario”, añadió.