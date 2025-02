Kim Kardashian comparte su dilema al apoyar a North en el mundo del espectáculo

El poderoso mensaje que Kim Kardashian recibe de su padre a través de médiums

De regreso al set del confesionario de The Kardashians, Kim Kardashian reveló que su mayor deseo es ver crecer a su hija. Además, compartió que algunos médiums con los que ha hablado le han transmitido un mensaje de su difunto padre, Robert Kardashian, quien asegura que no podrá impedir que North haga lo que desee.

"Creo que, como madre, lo único que quieres es ver crecer a tu bebé y cada vez que acudo a un médium o algo así, siempre me dicen: 'Tu papá viene a decirte que no podrás detener a North. Ella quiere tener una gran carrera y tú no podrás retenerla'", contó. "Durante años todo el mundo me lo ha estado diciendo".