Cynthia Erivo será Jesús en nueva versión del musical ‘Jesucristo Superestrella’

Cynthia Erivo interpretará a Jesús en ‘Jesucristo Superestrella’

“¡Recién anunciado! Cynthia Erivo se suma a la producción de ‘Jesucristo Superestrella’ en el Hollywood Bowl este verano”, se lee en una publicación compartida por la cuenta de Instagram del venue. “La ganadora de los premios Emmy, Grammy y Tony, y tres veces nominada al Oscar, interpretará a Jesús en el musical de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber”, añade el mensaje, en el que aparece una fotografía en blanco y negro de la actriz de 36 años.

Esta no es la primera vez que Cynthia sorprende al ser elegida para interpretar a un “personaje clásico”, ya que en 2022 apareció como El Hada Azul en la versión live-action de la película Pinocho, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks, en el papel de Geppetto.

Cynthia Erivo interpretará a Jesús en 'Jesucristo Superestrella' (Instagram / Hollywood Bowl)

Ahora, sin embargo, Cynthia Erivo prestará su voz y su cuerpo al mismísimo Jesús de Nazaret en la historia que se estrenó originalmente en 1970 como un álbum de ópera rock, bajo el título de Jesus Christ Superstar, que fue llevada a Broadway por primera vez en 1971 y se convirtió en una película en 1973. En la actualidad, cuenta con producciones con elencos diversos alrededor del mundo, incluida una versión en Corea del Sur.

El título no es un tema nuevo para la actriz, ya que en 2020 participó en el álbum de Jesus Christ Superstar: She is risen, en el que únicamente cantantes mujeres interpretaron el musical y donde Cynthia dio voz a María Magdalena.