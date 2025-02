Ale Capetillo comparte la original y muy divertida invitación de su boda

Ale Capetillo compartirá detalles de su boda en redes sociales

Ale Capetillo explicó que en la primera página de la invitación retrata la fachada de la hacienda donde se van a casar: "La entrada de esta invitación es algo icónico. Como pueden ver nuestro homepage es la hacienda dibujada".

Invitación de Ale Capetillo y Nader Shoueiry (Instagram)

En esta parte del diseño, mostró el detalle de una carreta donde están dibujados ellos: "Si le das zoom, somos Nader y yo en la carroza. Este mini detalle me hizo la vida entera como novia".

En la invitación también se incluyen fotos de la pareja. "Un poco para recordar quiénes somos... Son tarjetas que, al darles click, se voltean y te dicen todos los detalles".

Nader Shoueiry, el novio libanés de Ale Capetillo, probó por primera vez los dulces mexicanos. (Instagram)

En este clip, Ale adelantó que quiere que sus seguidores estén presentes ese día: "Por favor confirmen su asistencia". En sus historias, reveló que utilizará sus redes sociales para compartir los detalles más importantes de su boda.

"No lo hago por compromiso, lo hago porque han estado en todo el proceso de mi boda y no podría no tenerlas ahí en vivo. Voy a hacer live cuando me esté arreglando, sin que vean el vestido, para que también tengan un efecto sorpresa. Después cuando mi papá me esté entregando", comentó.