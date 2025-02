José Eduardo celebra el bautizo a su hija Tessa sin la presencia de los Derbez

Así fue el bautizo de Tessa, hija de José Eduardo Derbez

La famosa actriz fue cuestionada por varios medios de comunicación sobre si Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, Vadhir y Alessandra Rosaldo fueron o no invitados al evento, a lo que respondió con un polémico comentario.

Bautizo de Tessa (Instagram)

"Híjole, no sé, pero pues... mejor, ¿no? Para estar más a gusto", expresó Victoria Ruffo, provocando risas entre los reporteros, y agregó: "No, no, la verdad no sé, el que hizo todas las invitaciones y confirmó y todo fue José Eduardo".

El bautizo de Tessa fue un evento rodeado de un gran significado. La iglesia que eligieron es muy especial, pues en ese recinto José Eduardo fue bautizado, confirmado y realizó su primera comunión.

La pequeña Tessa ya fue bautizada con sus padrinos Victoria Fayad y Gilberto Loyo en presencia de sus papás José Eduardo Derbez @joseedu92 y Paola Dalay en una iglesia de la CDMX pic.twitter.com/u5IDM5BYOE — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) February 15, 2025

Victoria Ruffo también reveló que su hija Vicky es la madrina de la pequeña y el padrino es Gilberto Arrollo, el mejor amigo de José Eduardo. Paola Dalay confesó por qué eligieron a su cuñada como madrina: "Ama a Tessa, ¿qué les puedo decir?, se ve que la adora, entonces no creo que haya mejor persona que ella", dijo a los medios.