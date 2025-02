Kendrick Lamar rompe récords con su espectáculo en el Super Bowl

El espectáculo del medio tiempo del pasado domingo, protagonizado por Kendrick Lamar en el Super Bowl LIX, se convirtió en el más visto en la historia, con 133.5 millones de espectadores, superando el récord que hasta ahora ostentaba Michael Jackson en 1993.

Durante el espectáculo, el cantante que estuvo acompañado por SZA, interpretó algunos de sus éxitos más reconocidos, como HUMBLE, All the Stars y Not Like Us, dejando al público y a los televidentes maravillados.