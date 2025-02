Evaluna y Camilo renuevan sus votos en una íntima ceremonia

Evaluna y Camilo compartieron detalles de su viaje familiar

Emocionados por esta celebración, Evaluna y Camilo compartieron un poco de este viaje familiar que realizaron para celebrar su amor con los suyos, como por ejemplo, parte de esta aventura que fue viajar todos juntos en un avión comercial.

Evaluna y Camilo. (Disney+)

"Vamos en el avión y me acabo de dar cuenta que vamos como 25 personas de la familia yendo a nuestra boda y me hace pensar dos cosas. Primero, que vamos a una boda que no sabemos qué va a pasar, porque no hemos planeado nada, bueno, planeamos la comida, la torta, el viaje, pero no tenemos ni idea qué vamos a hacer. La segunda cosa que pensé es, qué bonito, qué hermoso la familia, qué hermoso saber que la familia está siempre para uno y que uno, un momento como estos de celebración como la renovación de los votos lo podemos celebrar con gente que amamos", reconoció.

Por su parte, Evaluna resaltó lo especial que había sido tener a su familia en este viaje. "Nos vamos a ir todos en autobús al hotel donde nos vamos a quedar, estoy demasiado feliz", dijo la cantante.

Además, la cantante quiso saber la opinión de su papá ante esta renovación de votos: "¿Cómo te sientes de que me copie de ustedes y nos vamos a casar cada cinco años?", le preguntó a Ricardo Montaner, quien se dijo que estaba feliz y emocionado de que siguieran esta tradición. Además, el intérprete de Me va a extrañar fue el encargado de oficiar la ceremonia de renovación de votos.