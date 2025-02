Camila Sodi y Aurora Papile llevan su complicidad a la pantalla

El inicio de una amistad que rompe las reglas

Llegamos a la locación en la que se llevó a cabo esta sesión. La primera en llegar fue Aurora. Muy amable y con la mejor actitud, saludó al equipo y enseguida se dirigió a que la maquillaran y peinaran. A la media hora, Camila arribó: “¡Hola! ¿Cómo están? Mucho gusto”, dijo. Enseguida, fue hacia el área de maquillaje y peinado, donde ambas se preparaban para el shoot.

“Pongan Selena”, escuchamos la petición de Camila desde la sala en la que nos encontrábamos. Mientras las arreglaban, la lista de reproducción seguía avanzando, y entre risas y canciones, algo nos quedó bastante claro: Camila y Aurora son LAS mejores amigas.

Camila Sodi y Aurora Papile se conocieron cuando ambas estudiaban en el CEA. Aunque su primer encuentro fue inesperado, el destino las unió a través de su pasión por la actuación, un corazón roto y un consejo que quedaría marcado de por vida. “Fue como amor a primera vista”, nos cuenta ‘Cam’, como la llama su mejor amiga.

“Entramos al CEA juntas hace años, estábamos en la escuela de actuación. Yo estaba llorando en el baño porque un chavo que me gustaba me había puesto el cuerno. Entonces llegó Cam y me preguntó: ‘¿por qué estás llorando?’”, recuerda Aurora. En ese momento, le platicó a Camila, entre lágrimas, todo lo que había sucedido con su ex novio. Sin embargo, la respuesta de la hija de Ernestina Sodi no fue solo una simple palabra de consuelo, sino un gran consejo que, al final, la orilló a tomar la decisión de terminar con su relación. “Te voy a decir una cosa. En una relación existen tres personas: tú, él y ustedes. Y si él no respeta una de esas, bye”, recuerda la actriz de A la mala.

Camila Sodi y Aurora Papile protagonizan 'Chica conoce Chico'.

Aquella frase, quedaría marcada de por vida, sin imaginar que sería el inicio de una invaluable, leal y trascendental amistad que hasta el día de hoy se mantiene intacta. “Después de eso, Cam me dijo: ¿Me acompañas al foro 11? Porque tengo un galán que estoy viendo. Y fuimos a espiar a este galán al foro. Nos volamos las clases. Y de ahí nos fuimos a detención juntas”, comenta Aurora. “Sí. Y desde ahí nos amamos”, agrega Camila.

Pese a que ambas viven en ciudades diferentes, viajan constantemente por temas de trabajo, tienen responsabilidades como mamá, nada ha sido impedimento para seguir teniendo el mismo bond o incluso, el mismo sueño que compartían cuando tenían 20 años: hacer una película juntas. “Cami y yo queríamos hacer una peli hace años, y no se daba por cualquier cosa. O ella estaba trabajando, yo en otra cosa y después me embarazo”, dice Papile.