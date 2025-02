Lista completa de ganadores de los Critics Choice Awards 2025

Mejor Actor/Actriz Joven

Alyla Browne en Furiosa: A Mad Max Saga

Elliott Heffernan en Blitz

Maisy Stella en My Old Ass - Ganadora

Izaac Wang en Didi

Alisha Weir en Abigail

Zoe Ziegler en Janet Planet

Mejor Elenco de Actuación

Anora

Cónclave - Ganador

Emilia Pérez

Saturday Night

Sing Sing

Wicked

Zoe Saldaña dio un emotivo discurso al ganal Mejor Actriz de Reparto por 'Emilia Pérez'

Mejor Director

Jacques Audiard por Emilia Pérez

Sean Baker por Anora

Edward Berger por Cónclave

Brady Corbet por The Brutalist

Jon M. Chu por Wicked - Ganador

Coralie Fargeat por The Substance

Ramell Ross por Nickel Boys

Denis Villeneuve por Dune Part Two

Mejor Guión Original

Sean Baker por Anora

Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David por September 5

Brady Corbet, Mona Fastvold por The Brutalist

Jesse Eisenberg por A Real Pain

Coralie Fargeat por The Substance - Ganadora

Justin Kuritzkes por Challengers

Mejor Guión Adaptado

Jacques Audiard por Emilia Pérez

Winnie Holzman, Dana Fox por Wicked

Greg Kwedar, Clint Bentley por Sing Sing

Ramell Ross, Joslyn Barnes por Nickel Boys

Peter Straughan por Cónclave - Ganador

Denis Villeneuve, Jon Spaihts por Dune Part Two

Mejor Película Animada

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot - Ganadora

Mejor Comedia

A Real Pain - Ganadora (empate)

Deadpool & Wolverine - Ganadora (empate)

Hit Man

My Old Ass

Saturday Night

Thelma

Mejor Película Extranjera

All We Imagine as Light

Emilia Pérez - Ganadora

Flow

I’m Still Here

Kneecap

The Seed of the Sacred Fig

Mejor Canción

The Last Showgirl “Beautiful That Way”

Challengers “Compress/Repress”

Emilia Pérez “El Mal” - Ganadora

Will “Go West”

The Wild Robot “Kiss the Sky”

Emilia Pérez “Mi Camino”

Mejor Banda Sonora

Cónclave

The Brutalist

The Wild Robot

Camille

Challengers - Ganadora

Dune Part Two