Milan y Sasha, hijos de Shakira y Piqué, debutan oficialmente en la música

Los hijos de Shakira debutan en la música

Milan y Sasha, hijos de Shakira y el ex futbolista Gerard Piqué, debutaron profesionalmente con el proyecto musical Let It Beat en el que, junto con un grupo de jóvenes artistas, dan muestras de su talento como intérpretes y músicos y, con ello, dejan claro que tienen interés de seguir los pasos de su famosa mamá, quien en estos días se mudó a México para preparar la extensa serie de conciertos que ofrecerá en el país con su tour mundial Las Mujeres Ya No Lloran; con el cual rompió récords al asegurar siete fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Milan y Sasha, hijos de Shakira y Gerard Piqué, debutan en la música con el proyecto Let It Beat (Image Press Agency/NurPhoto/Shutterstock/Image Press Agency/NurPhoto/Shutterstock)

“Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha. ‘The One’ Sasha cantando y Milan en la batería y ‘It’s all for you’, Milan cantando junto con otros jóvenes talentos”, escribió Shakira en la sección de Historias de su cuenta de Instagram, junto a una foto de sus hijos y un link que dirige al álbum All For You, en el que participan los niños y que se lanzó el 24 de enero en la plataforma de Spotify.