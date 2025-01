Disco de Jenni Rivera es considerado uno de los mejores álbumes del siglo 21

Los 10 mejores álbumes del siglo 21, según Rolling Stone

Para sorpresa de muchos, el puertorriqueño Bad Bunny, quien acaba de lanzar su sexto álbum de estudio, Debí tirar más fotos, que ya causó polémicas por razones personales, está incluido en el Top 10 de la lista de los mejores álbumes del siglo 21 de Rolling Stone (en el que, por cierto, sólo hay artistas estadounidenses y una banda británica), gracias a su disco Un verano sin ti, que lo consagró como estrella global en 2022.

Bad Bunny es el único latino en el Top 10 de los mejores álbumes del siglo 21 según Rolling Stone (Theo Wargo/Getty Images for Karl Lagerfeld)

El listado con los 10 mejores quedó así:

1. Lemonade (2016) – Beyoncé

2. Kid A (2000) – Radiohead

3. Blonde (2016) – Frank Ocean

4. Stankonia (2000) – OutKast

5. Folklore (2020) – Taylor Swift

6. good kid, m.A.A.d city (2012) – Kendrick Lamar

7. SOS (2022) – SZA

8. My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) – Kanye West

9. Un Verano Sin Ti (2022) – Bad Bunny

10. Is This It (2001) – The Strokes

Con información de Agencia México