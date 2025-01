Pedro Sola sufre aparatosa caída en un centro comercial

Ante la preocupación de sus compañeros de TV Azteca, el presentador conocido como “El tío Pedrito” en redes sociales, explicó que sufrió una aparatosa caída que le provocó malestar al andar.

“El sábado me fui de bruces en un centro comercial, me rompí un diente, el labio, tengo un moretón en una costilla (...) Estoy bien, nada más me duele mucho la rodilla para caminar, entonces traigo mi bastón que me llevo a los viajes”, detalló el economista.

Pedro Sola (Quién)

Sobre la causa que propició el incidente, Sola relató: “Había un escalón pintado de amarillo, muy brilloso, yo llevaba tenis y se me atora en la parte de la entrada del escalón y me voy de boca. Primero pegué con la rodilla, después me di con las manos, pero me fui de boca... el impulso me llevó, me rompí el diente y me rompí el labio”.

A pesar de que Pedro es conocido por sus constantes cuidados médicos, en esta ocasión explicó que aún no acudía con su doctor de cabecera para descartar cualquier gravedad mayor.

“Me revisé yo, se me hizo un chichón en la rodilla. No pasó nada, hoy en la tarde voy a ver al doctor. Tengo un moretón abajo de un pezón”, manifestó.