Kate es desalojada por incendios en California; su familia está angustiada

Kate del Castillo es desalojada por incendios en California

En sus redes sociales, la actriz mexicana contó la situación y agradeció a sus amigas por ayudarla a rescatar cosas importantes como documentos y autos.

“Vengo llegando de trabajar, muerta de frío, con la noticia de que tenía que evacuar mi casa… bueno, ya la evacué”, compartió la actriz. También lamentó no poder volver a su casa, ya que las autoridades restringieron el acceso a las áreas de riesgo: “No hay nada que pueda hacer, ni siquiera me dejan entrar. Todo está resguardado. Es terrible”.

Kate agradeció el apoyo y mandó un mensaje de solidaridad a quienes también están pasando por esta difícil situación en California.

A pesar de que la protagonista de “La Reina del Sur” aseguró que se encuentra en perfectas condiciones, su hermana Verónica reveló en entrevista para Venga la Alegría que la actriz no la está pasando nada bien en el terreno emocional, pues Kate teme perder el hogar que construyó gracias a su trabajo.

“Se mudó de Los Ángeles a Encino y ya están en Santa Mónica, ya están muy cerca de su casa, ya le dieron la orden de evacuación y, pues, me preocupa ella, que bueno que ya se llevaron los autos y las cosas de más valor, pero es una casa que le costó mucho trabajo, con todo su esfuerzo, su vida de trabajo... yo la veo sumamente preocupada, sumamente triste y también con mucha impotencia por no poder estar allá”, contó la periodista.

Sobre cómo se encuentran sus padres, don Eric del Castillo y doña Kate Trillo ante la delicada situación, Vero explicó: “Muy preocupados, sobre todo mi mamá, que es muy aprehensiva, pues sí, muy preocupados porque su casa estaba muy bonita y ahí nos acogió, fue un conclave muy bonito que hicimos esta Navidad”.

Kate del Castillo. (Getty Images)

A su vez, la famosa externó su desconfianza con respecto a que este incidente devastador de California, probablemente no sea parte de un fenómeno natural, sino inducido por el hombre.

“Sí, definitivamente creo que es algo deliberadamente provocado por el ser humano y no me refiero al cambio climático y a nuestra irresponsabilidad de cuidar el planeta o no, sino que es una agenda, una agenda que ya tiene mucho tiempo, desde la pandemia, o antes, para tratar de controlar ciertas cosas”, manifestó Verónica.