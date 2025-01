Conmovida, Karla Souza habla sobre la pérdida de su casa por incendios en LA

La actriz mexicana Karla Souza, conocida por su participación en series como How to Get Away with Murder y películas como Nosotros los Nobles, se ha visto afectada por los devastadores incendios forestales que azotan el estado de California.

La intérprete, quien vive en la región, compartió en sus redes sociales que su casa fue destruida por las llamas en medio de uno de los incendios más destructivos de la temporada.