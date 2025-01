Habrá boda: Zendaya y Tom Holland se comprometieron

Tom Holland, por su parte, se ha convertido en una estrella mundial gracias a su papel como Spider-Man en la serie de películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Ha participado en películas como "The Lost City", "Uncharted" y "Spider-Man: No Way Home". Su talento y carisma lo han convertido en uno de los actores más solicitados de Hollywood.

El compromiso de Zendaya y Tom Holland ha sido el tema principal de las redes sociales desde que se confirmó. La pareja ha sido discreta sobre su relación, pero siempre han sido abiertos a hablar sobre su amor en entrevistas. A pesar de la apretada agenda de ambos, han decidido compartir esta etapa emocionante de sus vidas con sus fans.

Zendaya y Tom Holland (Getty Images)

La pareja aún no ha anunciado una fecha para la boda, pero han expresado su deseo de crear una familia juntos. Mientras tanto, sus fans continúan celebrando este feliz acontecimiento y esperando con ansias más noticias sobre su futuro juntos.