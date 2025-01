A pesar del dolor, hija de Dulce le hace una promesa a la fallecida cantante

Romina Mircoli revela que estuvo junto a Dulce hasta el final

En medio de las críticas y rumores que han circulado en torno a su comportamiento tras el deceso de su mamá y que hablan de una mala relación entre ellas, Romina publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales para rendir homenaje a la artista y expresar su dolor.

“No tengo en mi corazón más que agradecimiento con Dios. No pude haber tenido mejor mamá. Sé que hoy no paro de llorar y quizás no pare nunca. Pero en estos difíciles momentos solo puedo decir gracias”, escribió la hija de Dulce en sus redes sociales.