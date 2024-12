Revelan las últimas palabras de Dulce antes de su fallecimiento

Se revelan las últimas palabras de Dulce antes de su muerte

“Romina dos días antes me dijo que podía ir a visitarla, que le hacía muy bien, que podíamos estar los amigos, y a mí me tocó el 24. Realmente la comida se la llevé a Romina, le llevé lo tradicional de una cena navideña. Dulce comió bacalao, le dije: ‘Amiga, no puedes pasar una Navidad triste’. Una hora que yo iba a estar ahí me terminé quedando hasta las 8 de la noche. Platicamos, se levantó de su cama, se sentó, pasó al reposet”.

Dulce (Instagram)

Aunque Dulce mostró optimismo, Iván compartió que ella tenía miedo. “En un momento que bajó Romina a tomar un café y nos quedamos solos platicando, me decía: ‘Pues tengo miedo’. Le dije: ‘Amiga, tú eres una guerrera de Dios y vas a salir adelante, así que no te preocupes’. Pero mira, el destino te da estos momentos tan tristes y que pues son incomprensibles”, expresó conmovido.

Iván señaló que, a pesar de las esperanzas depositadas en el tratamiento médico, nada hacía prever lo que sucedería. “Yo quiero decirles que no me imaginé que a la siguiente mañana íbamos a recibir esta noticia porque su situación de su cuerpo, su piel, su cabello, yo la vi perfectamente bien. Los médicos tenían muchas esperanzas en un tratamiento que le estaban dando y en el cual ella estaba evolucionando muy bien”, explicó.

En medio del duelo, surgieron rumores de un distanciamiento entre Dulce y su hija, algo que Iván desmintió rotundamente. “Dulce era una mujer que siempre tuvo una muy buena relación con su yerno, con su hija y con su nieto, y eran un muégano. En noviembre estuvimos buscando una casa, porque ya quería traer a su familia, ya no quería estar volando yendo y viniendo a Monterrey. Entonces estuvimos buscando casas, por eso yo les puedo decir que la relación era positiva”, afirmó.