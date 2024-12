Donald Trump nombra embajadora a su ex nuera en medio de triángulo amoroso

El nombramiento de Guilfoyle, hecho el martes por la tarde, no llamó la atención por sí mismo, sino que cobra relevancia debido a las circunstancias previas, que involucraron rumores sobre un posible triángulo amoroso.

De acuerdo con Daily Mail, Donald Trump Jr. había sido fotografiado recientemente con la socialite Bettina Anderson, lo que desató especulaciones sobre un nuevo romance.

El tabloide británico publicó fotos de Trump Jr. y Anderson, sugiriendo que la relación del hijo del presidente electo con Guilfoyle podría estar en crisis. Anderson, de 38 años, fue captada en varias ocasiones en situaciones que sugieren una cercanía con Trump Jr., quien en ese entonces aún estaba comprometido con Guilfoyle.

En su anuncio, el presidente electo describió a Guilfoyle como "una amiga cercana y aliada", destacando su experiencia en derecho, medios de comunicación y política, pero sin hacer mención de la relación con su hijo.

“Su amplia experiencia y liderazgo en derecho, medios de comunicación y política junto con su agudo intelecto la hacen supremamente cualificada para representar a Estados Unidos”, escribió Donald Trump en una publicación en Truth Social.

Las especulaciones sobre una posible ruptura entre Donald Trump Jr. y Kimberly Guilfoyle comenzaron a surgir en julio pasado, cuando Anderson fue vista en una posición cercana a Trum Jr., lo que despertó la curiosidad de los medios y los observadores.

Por otra parte, en septiembre pasado, Trump Jr. y Anderson fueron vistos besándose en público durante una cita, lo que generó más dudas sobre la relación de Trump Jr. con su prometida.



Donald Trump Jr. is seen flaunting his romance with socialite Bettina Anderson in Palm Beach...with no sign of fiancée Kimberly Guilfoyle

Finalmente, la ausencia de Guilfoyle en una fotografía familiar posterior a las elecciones, que incluía a otros miembros de la familia Trump, también alimentó las especulaciones de que la relación entre ellos podría haber llegado a su fin.

Ante el anuncio de su nombramiento como embajadora de Estados Unidos en Grecia, Donald Trump Jr. también expresó su apoyo, asegurando que estaba "muy orgulloso" de Kimberly y que "será una líder increíble" en su nuevo cargo.

"Estoy muy orgulloso de Kimberly. Ella ama a Estados Unidos y siempre quiso servir al país como embajadora. Será una líder increíble", escribió Trump Jr.



I am so proud of Kimberly. She loves America and she always has wanted to serve the country as an Ambassador. She will be an amazing leader for America First.

