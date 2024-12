Jamie Foxx revela el motivo por el que estuvo a punto de morir

En su especial de comedia en Netflix, What Had Happened Was..., Jamie Foxx reveló que sufrió una hemorragia cerebral, un episodio de salud grave que, según confesó, le hizo perder la memoria de varios días.

Foxx detalló las dificultades por las que atravesó tras el incidente, compartiendo detalles sobre su recuperación y los efectos que tuvo sobre su vida.

Jamie Foxx (Getty Images)

El actor de Ray y Django sin cadenas explicó que el evento ocurrió de manera inesperada y que los médicos le diagnosticaron una hemorragia cerebral, lo que requirió atención inmediata y posteriormente rehabilitación.

“Hay 20 días que no recuerdo”, confesó Foxx.

Jamie Foxx explicó que el 11 de abril de 2023, mientras trabajaba en Atlanta en la película Back in Action, sufrió un fuerte dolor de cabeza.

“Le pedí a mi amigo una aspirina, pero antes de poder tomarla perdí el conocimiento”, relató.