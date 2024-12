Cazzu regresa a los escenarios con un poderoso mensaje

“Yo soy Cazzu para quienes no me conocen. Espero disfrutar de un buen momento con ustedes, para mí es un placer volver a los escenarios. Yo estoy soltera, ¿y vos? Y me tengo que hacer promoción o no me la hace nadie”, expresó en medio de una gran ovación.

Cazzu y Nico Cotton (Instagram)

En su regreso a los escenarios, Cazzu interpretó algunos de sus éxitos, siendo Mucha Data el tema más coreado por el público, ya que, según sus fans, estaría dirigido a Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal, papá de su hija Inti.

“Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él”, menciona Cazzu en una parte de la canción.

Cazzu cantando “Bounce” en el Buenos Aires Trap🇦🇷 pic.twitter.com/IOvS4JbxMG — Cazzu Sources (@cazzusources) December 9, 2024

En agosto pasado, Cazzu comenzó a revelar algunas pistas de su regreso a los escenarios, luego de una pausa en su carrera por la maternidad y de su polémica ruptura con Christian Nodal, quien a los pocos meses de terminar su relación con ella, se casó con Ángela Aguilar.