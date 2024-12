Alejandra Guzmán regresa a los escenarios tras la muerte de Silvia Pinal

A pesar del profundo dolor por la pérdida de su madre, Silvia Pinal, quien murió a los 93 años, su hija Alejandra cumplió con su compromiso y ofreció un emotivo concierto como parte de su Brilla Tour, la cual tuvo lugar el Foro GNP de Mérida, Yucatán.

La fuerza de la intérprete mexicana se hizo evidente en el escenario, donde, con el corazón lleno de tristeza, continuó adelante con su gira, honrando el legado de su madre y su propio amor por la música.

Aunque los fans especulaban e incluso esperaban que la hija de Silvia Pinal cancelara su presentación debido al dolor por la muerte de su madre, la artista optó por cumplirle a su público.

Sylvia Pasquel, Silvia Pinal, Stephanie Salas y Alejandra Guzmán (HILDELIZA LOZANO GARDUÑO)

En medio de la actuación en el escenario, la intérprete de Hacer el amor con otro compartió con sus fans la razón detrás de su decisión: “Mi mamá me enseñó a estar en el escenario”, comentó, dejando claro que el legado artístico de Silvia Pinal la impulsó a seguir adelante, tal como lo habría hecho su madre.

Asimismo, en otro momento de la noche, la cantante de éxitos como Yo te esperaba se sentó al borde del escenario y compartió unas palabras con sus seguidores.

“Yo no veo nada malo en la muerte, al contrario, creo que es una liberación, creo que es un renacimiento, creo que es una conexión, la más grande de todas y pues me quedé con esa energía tan bonita que me gustaría compartir con ustedes. Esa inmesa ola de energía que nos une, al final la voy a volver a ver algún día y sé que ella nos está viendo desde donde está. Era la más bailadora, la más cantadora, por eso siempré amé los escenarios y siempre los amaré a ustedes”, señaló.

Alejandra Guzmán y Silvia Pinal (Instagram)

Este concierto fue particularmente significativo, ya que marcó la primera actuación de Alejandra tras la partida de doña Silvia Pinal. Aunque intentó mantener la compostura, la emoción la desbordó en varios momentos.

Varios videos que circulan en redes sociales muestran a la cantante quebrándose en llanto, mientras luchaba por continuar con su interpretación. En esas escenas, sus músicos la rodeaban para brindarle apoyo y consuelo sobre el escenario. La carga emocional fue tan fuerte que Alejandra tuvo que hacer una pausa, visiblemente afectada, antes de retomar el espectáculo.