Dulce María abre su corazón y confiesa: “A mí, la música sí me salva”

Dulce María habla de lo difícil que fue el tour con RBD

Después de estos años en los que, a sus compromisos profesionales, sumó sus responsabilidades como mamá, Dulce María se ha dedicado a encontrar equilibrio y armonía, a hacer introspección y conectar con su lado espiritual; en pocas palabras, a volver a su centro después de la explosión de emociones que significó reencontrarse con los fans de Rebelde y reconectar con sus compañeros en los escenarios.

“Porque, de pronto, fue tan intenso todo, el volver a vivir tanta euforia, tantas emociones, tantos cambios; después de 15 años son muchas cosas”, y es que la cantante ya había tenido su etapa como solista, pero nada se compara con las exigencias de un tour con RBD.

Dulce María reconoce lo difícil que fue la gira 'Yo Soy Rebelde Tour' (Carlos Ruizc)

“Recordar esa etapa, volver al pelo rojo y a un lugar que es algo muy grande en mi vida, pero al mismo tiempo con muchos retos. Creo que 54 shows en cuatro meses no está bien, es demasiado; debe haber una contención. No puedes dar y dar y dar y que no haya una contención para el artista, para el ser humano que está haciendo esa gira”, reconoce.

Por esta razón y tras el fin de la gira, este año se lo ha dedicado a su esposo, Francisco Álvarez, y su hija María Paula, y al resto de su familia. “A mi bebé, a mi esposo, a mi familia, a mi casa, a mis papás, a mis hermanas, a mis sobrinas”, explica, pero también a estar en contacto con sus emociones porque evidentemente su carrera sigue y busca que en cada nueva expresión suya viva su verdad. Por eso, insiste, se ha dedicado “a crear, a seguir componiendo, a leer, a nutrirme, para poder tener, para poder volver a mi centro, conectarme conmigo y poder dar algo más a la gente”.

Dulce María confiesa que a ella la música sí la salva (Cortesía / Dulce María)

Dulce María confiesa: “A mí, la música sí me salva”

Como un primer y decisivo paso, después de toda la vorágine de acontecimientos que vivió, Dulce María sumó su voz y grabó una nueva versión de la canción “Ojalá”, junto al español Beret, un tema al que ella abraza como un himno muy personal de reflexión e introspección que le llegó en el momento indicado. “Ahorita que ya me siento más fuerte y que ya me siento un poquito más tranquila, me parece importante levantar la voz”, dice.

“Es importante para mí levantar la voz por los temas que a mí me han ayudado. Por ejemplo, a mí, la música sí me ayuda y sí me salva y sí me acompaña en procesos y sí me ayuda a gestionar mis emociones y a sobrellevar la vida, porque es como un amigo invisible”, reflexiona.

Dulce María presenta el video de la canción "Ojalá", tema que ella ve como un himno al amor propio (Cortesía / Dulce María)

De esta forma, asegura, la música –más allá de hacer conciertos o no– es un medio para conectar. “De hecho fue parte de lo que me salvó en la pandemia. Ahí saqué mi disco, Origen, y pues obviamente no iba a haber ningún concierto, pero saqué música y de esa manera sentía, dentro de todo el aislamiento que teníamos, que la música, las emociones y el amor y todo lo que lo que viene encerrado en el arte nos unía”, afirma.

“Fue algo que me ayudó y me dio esperanza, y por eso creo que ahorita con la música se trata de regresar y de dar esperanza. Es un abrazo al corazón para mí y para la gente que pueda escuchar esta canción y a quien pueda acompañarla en su proceso”, añade.