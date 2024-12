Thalia habla por primera vez sobre la pérdida de su hermana Ernestina Sodi

Thalia habla por primera vez de la pérdida de su hermana Ernestina Sodi

Su primer programa estuvo dedicado a la memoria de su hermana Ernestina Sodi , quien murió la noche del 8 de noviembre a los 64 años, luego de llevar varias semanas internada tras sufrir dos infartos al miocardio, uno de ellos provocado por la ruptura de la vena aorta, y lo que representó su inesperada partida.

Thalia y su hermana Ernestina Sodi (Instagram / Thalia)

"Me siento, cariños, como si me hubiera pasado un tráiler por encima, hagan de cuenta que me pegó un tren a toda velocidad y me hizo volar kilómetros y caer de espaldas en un pavimento sólido de concreto, así me siento. Me siento muy vulnerable... Ha sido un momento muy traumático para mi vida, para mí, para toda mi familia”, declaró Thalia .

“El perder a mi hermana inesperadamente ha sido un shock muy intenso, muy doloroso. No puedo procesar todavía su ausencia en este plano material, en la tierra, a mi lado, sus sonrisas, sus manitas llenas de caricias, sus ojos llenos de historias y de estrellas, abrazarla, platicar por horas, reírnos, eso es lo que añoro, eso es a lo que le lloro y eso es lo que me parte a la mitad... Es algo que no se puede poner en palabras, es una pérdida y es irremplazable", expresó emocionada.