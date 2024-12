Luis Miguel rinde un emotivo tributo a Silvia Pinal

Silvia Pinal quería que Luis Miguel le cantara en su funeral

En octubre de 2019, Silvia Pinal se sinceró sobre su deseo de que Luis Miguel la homenajeara durante su último adiós.

Silvia Pinal (Archivo Quién)

“Bueno, (con mariachis), pero que fuera Luis Miguel a cantarme. ¡Órale nieto, no te arrugues!”, aseguró ante medios.

Entonces, ella lo calificó como “un chico estupendo”, así como “una gran figura”: “Y me siento muy orgullosa, de verdad”.



Ante la cámara de De primera mano, posteriormente, la estrella afirmó que el papá de Michelle conocía el afecto que ella le guardaba. “Yo sé que él a mí me quiere y con eso me basta”, sentenció, “él sabe que ahí existe una relación de amor y de lealtad”.