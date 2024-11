Sylvia Pasquel comparte nueva actualización del estado de salud de Silvia Pinal

Alejandra Guzmán tiene influenza

Pero cuando escuchó las preguntas de la prensa sobre la ausencia de su hermana Alejandra Guzmán, pues desde el viernes pasado ya no se le ha visto por el hospital, la primogénita de Silvia Pinal reveló que la cantante tiene influenza.

Alejandra Guzmán (Getty Images)

“Sí, mi hermana parece que tiene influenza, por eso no ha venido, pues estamos esperando el resultado. Pero tiene fiebre y este tipo de síntomas, entonces está aislada. Por eso no ha venido, no ha venido porque está aislada”, manifestó al respecto.

Por último, Sylvia Pasquel negó tajantemente que hubiera sacado a su mamá del hospital para llevarla a una fiesta. “Fíjense lo que pasa, les conté que le hicimos la broma a mi mamá de que habíamos hecho una fiesta de disfraces y que por eso todos estábamos disfrazados de enfermeros. Bueno, acto seguido, ‘Sylvia Pasquel se lleva de reventón a su mamá estando en el hospital’, o sea, ya de plano, eh”.