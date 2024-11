Te contamos quién es Leila George, la protagonista de la nueva serie de Cuarón

De esta manera, Leila comenzó su carrera en el 2016 en su primer largometraje Mother, May I Sleep with Danger?, para después aparecer en 2018 en la cinta Mortal Engines y en 2019 en la película The Kid junto a celebridades como Ethan Hawk y Chris Pratt.

Chris Pratt, Jake Schur, Leila George y Vincent D'Onofrio en la premiere de 'The Kid' en California (Emma McIntyre/Getty Images)

Su carrera comenzó a tomar relevancia en Hollywood hasta que su nombre resonó como la opción indicada para la nueva producción de Alfonso Cuarón en AppleTV.