Katy Perry y John Mayer se reencuentran a casi 10 años de su ruptura

El reencuentro de Katy Perry y John Mayer

Katy Perry y John Mayer parecía estar inmerso en una conversación mientras esperaban que comenzara el concierto a pesar de su complicada historia. La cantante de Dark Horse estuvo acompañada por su hija de 4 años, Daisy, a quien comparte con su prometido Orlando Bloom.

Novo vídeo de Katy Perry e John Mayer conversando durante show de Sabrina Carpenter, em Los Angeles. pic.twitter.com/BZVCMkGEXr — Tudo Katy (@tudokatysite) November 18, 2024

Perry comenzó a salir con la estrella de Piratas del Caribe un año después de que ella y Mayer terminaron su relación.

Katy Perry y John Mayer comenzaron a generar rumores de romance en 2009, pero no comenzaron a salir hasta tres años después. En ese momento se unieron por su creatividad y amor por la música durante su romance que duró años, e incluso colaboraron en la canción de 2013 Who You Love.

Katy Perry y John Mayer (GettyImages)

Sin embargo, tuvieron notorias diferencias entre ellos y se separaron varias veces antes de terminar oficialmente las cosas para siempre en 2015. Aunque Perry siguió adelante con Bloom, a Mayer pareció costarle superar la relación con la estrella del pop.