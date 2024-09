Las últimas semanas, Pepe Aguilar se ha sincerado en diversas entrevistas sobre lo que fue para él enterarse de que su hija menor, Ángela, se casaría con Christian Nodal a escasas semanas de iniciar su noviazgo.

"No quería (que se casaran), pero no tenía otra opción. ¡Me chin**e! ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo 'Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo? Ni madr*s”, contó Pepe Aguilar entre risas. Agregó que Christian Nodal no es "tacaño" sólo respetó la cultura y tradiciones de México.