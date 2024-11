St. Vincent nos habla sobre 'Todos nacen gritando', su primer disco en español

St. Vincent lanza 'Todos nacen gritando' su primer álbum en español

“He tenido la suerte de poder tocar en México y Sudamérica, en países de habla hispana, y me sorprendió mucho el hecho de que la gente pudiera, ya sabes, cantar todas mis canciones y hablar su segundo, tercer o cuarto idioma. Así que solo quería hacer una pequeña ofrenda a los fans de habla hispana para decirles, ‘cómo han venido a mí todos estos años, tal vez déjenme intentar ir a ustedes’”, menciona en entrevista para Quién.

Salvaje tiene varios significados, dependiendo del contexto en el que se use, puede hacer referencia a una actitud, a la naturaleza o a la intensidad en algo, pero para St. Vincent, es una de sus palabras favoritas en español, pues describe su personalidad.

“Tengo una canción en inglés que se llama Reckless, pero la traducción de reckless no sonaba bien, así que la cambiamos a salvaje. Eso me hace sentir como yo. Intenso, modo intenso”, comenta.

St. Vincent (David William Baum)

Trabajar en la producción de Todos nacen gritando fue un reto doble. Este álbum representa la primera vez que la originaria de Texas produce un álbum y por otra parte, es su primera vez cantando en español. Un hecho que, entre risas, confiesa no sabe por qué decidió llevar a cabo..

“Tuve la idea de hacerlo, y luego me puse a trabajar. Cuando empecé, pensé: ‘Esto es mucho trabajo, pero estoy demasiado metida en esto, que tengo que terminarlo’, menciona.

“Y sentí que, como este disco en particular, trata sobre lo sagrado, la vida, la muerte, el nacimiento y todo eso, se siente como si muchas de las imágenes fueran católicas, así que me pareció que tendría sentido”, agrega.

St. Vincent, quien recientemente fue nominada a cuatro premios Grammy por All born Screaming, contó con la ayuda de su mejor amigo, el cineasta regiomontano Alan Del Río Ortiz, para encontrar las palabras indicadas en cada canción de Todos nacen gritando.

“Y sí, él me ayudó con las traducciones. Trabajar con él fue un proceso muy bonito y divertido”, asegura.

No obstante, el proceso para traducir las letras sin perder la esencia original de su significado, no fue fácil, pero la recompensa para St. Vincent fue que en algunos casos, el resultado “fue más hermoso”.

“Creo que cambia un poco. Creo que hay ciertas letras en inglés que cambian para bien. Por ejemplo; para la versión en inglés de Sweetest Fruit, hay una frase que dice: ‘the sweetest fruit is on the limb’ y español quedó: ‘la fruta más dulce está en las ramas’, como si estuviera en las vides, y eso es diferente, eso es más hermoso”, explica.