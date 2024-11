El emotivo homenaje de Rita Ora a Liam Payne

"Estoy devastada. Tenía el alma más amable, nunca lo olvidaré. Me encantaba trabajar con él, era un placer estar con él dentro y fuera del escenario. Esta trágica noticia me rompe el corazón. Envío todo mi amor y mis oraciones a su familia y a sus seres queridos. Nuestra canción ‘For You’ adquiere ahora un nuevo significado para mí. R.I.P", escribió a través de Twitter.

Rita también rindió homenaje a Liam durante un concierto en Osaka, Japón. De hecho, la cantante se emocionó visiblemente al interpretar una versión de su exitoso sencillo.



I’m devastated 💔 He had the kindest soul, I will never forget. I loved working with him so much - he was just such a joy to be around on and off stage. This tragic news breaks my heart. Sending all my love and prayers to his family and loved ones. Our song For You takes on a… pic.twitter.com/VxcwdBoJFm

— Rita Ora (@RitaOra) October 17, 2024