Laura Zapata le manda sus últimas palabras a Ernestina Sodi

Laura Zapata cuenta cómo se enteró de la muerte de Ernestina Sodi

Laura Zapata puntualizó que no ha recibido una llamada tanto de Camila Sodi, como de Thalia, por lo cual su familia solamente se limitará a enviar una corona de flores y aseguró que no estaba dispuesta a llorarle, si no a celebrar lo que fue en vida.

Laura Zapata (Getty Images)

"Hablé con mis hijos y lo único que vamos a hacer es mandar una corona a nombre de la familia Sodi Zapata. Que descanse en paz. No voy a llorar su muerte si no voy a festejar su vida".

La intérprete compartió los detalles de cómo recibió la noticia y las razones detrás de su decisión de no asistir al funeral.

Ernestina Sodi. (Getty Images)

"Muy triste, algo muy doloroso que de alguna manera pues viene a decirnos a los seres humanos que somos finitos en esta vida", expresó Zapata. La actriz relató que se enteró de la noticia mientras descansaba, recibiendo una avalancha de mensajes y llamadas que la sumieron en una profunda tristeza.