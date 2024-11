Camila Sodi comparte emotivo mensaje sobre el estado de salud de su mamá

La actriz mexicana mencionó que al día de hoy su madre cumple 18 días en terapia intensiva, por lo que ha decidido dejar de pelear con su realidad y se ha permitido confiar en el mejor escenario posible para su madre debido al estado de salud tan delicado en el que se encuentra.

Camila ha mostrado su faceta más vulnerable al pasar por este momento tan doloroso, compartiendo que a pesar de esta situación desgarradora también se ha permitido tener momentos de introspección que le han dado la oportunidad de ser ser testigo de la gran resiliencia de su madre.

Ernestina Sodi captada al salir de una obra de teatro (Getty Images/Getty Images)

“Mi madre sigue en terapia intensiva, hoy son 18 días... Hace días que dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confío ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío. Veo su resiliencia, veo y siento su espíritu inquebrantable”, expresó Camila.

“Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, como me cuidan, como me procuran, como me contienen. El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto. No entiendo esta situación, pero no tengo que hacerlo, yo solo la acompaño con toda mi presencia plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome”, finalizó.