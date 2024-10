Salma Hayek revela que nadie la mantiene, se hace cargo de sus gastos

Salma Hayek rechazó dos propuestas de matrimonio antes de casarse con Francois-Henri Pinault

En la entrevista, Salma también habló de su amor por los animales y reveló que está de luto por la pérdida de su mascota, el búho Kering, que fue asesinado recientemente por un zorro en su casa de Londres.

"Teníamos nuestra propia forma de comunicarnos. Me tomaba de la mano, jugaba e intentaba tirar de mí... Nunca acogí a esa lechuza si ella no quería entrar ... Tuvo una buena vida", describió.

Salma Hayek y François-Henri Pinault acudieron juntos al festival de cine en Cannes. (Getty Images)

Salma ya había dicho que no le entusiasmaba el matrimonio y que rechazó dos propuestas de Pinault antes de casarse.

"Me llevaron al juzgado. Mis padres, mi hermano, todos se me echaron encima. Tenía fobia al matrimonio. Estaba nerviosa... Había dicho que sí a la boda, pero no quería presentarme ese día ni hacerlo... Me avergüenza admitir cuántas veces tuvo que pedírmelo. Tres veces. Ese fue el mayor miedo que he superado. Es un hombre increíble, seguro de sí mismo y feminista, al que le gustan las mujeres fuertes y también sabe cuidarlas", declaró hace unos años.