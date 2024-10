Angélica Rivera revela si le hubiera gustado ser mamá de un niño

Angélica Rivera revela sus deseos de regresar a la televisión

Desde que la artista, de 55 años, se divorció en 2019 del ex mandatario Enrique Peña Nieto, poco a poco ha retomado su vida personal. Incluso, hace unos meses, hizo pública su cuenta de Instagram para mantenerse más cerca de sus seguidores.

En días pasados, Angélica confirmó su deseo de volver a la televisión el próximo año. Y sobre la posibilidad de retomar su vida amorosa luego de dos divorcios, Rivera comentó: “Yo siempre me he dado una oportunidad en el amor, el amor que uno se tiene, no necesito un hombre para mantenerme bella”.