Lety Calderón comparte detalles de su salud tras aparecer con oxígeno

Lety Calderón explica por qué no quiso ser hospitalizada

Ley Calderón confesó que prefirió seguir el tratamiento en su casa, debido a su hijo Luciano, pues Carlo continúa en Canadá.

Lety Calderón (Instagram)

"La cosa es que no puedo, las amas de casa me comprenderán, las que somos mamás me comprenderán que no podemos dejar tan fácilmente nuestras casas, nuestros hijos para irte a un hospital".

Leticia compartió que "cada vez se siente mejor" y continúa con algunos síntomas de gripa y tos.



Finalmente adelantó que ya ha dejado algunos medicamentos, pero hay otros que deberá seguir tomando. “Cada vez me siento mejor, pero tengo la teoría de que en las tardes, por alguna razón, uno comienza a sentirse mal. Todas las mañanas digo que me siento mejor, pero en las tardes pienso: ‘Me estoy muriendo’”.