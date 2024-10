Aracely Arámbula revela que hubo un acercamiento de Luis Miguel con sus hijos

Luis Miguel ya tuvo un acercamiento con sus hijos

“Ahorita ellos están acá viendo Perfume de Gardenia y han estado disfrutando mucho de lo de su mamá, y seguramente van a disfrutar lo de su papá, ya les contaré después chiquillos”, dijo la actriz.

“Yo me encantaría eh, la verdad estaría muy contenta de que vayan a verlo. Es que en Chihuahua estuvieron invitados para ver, o sea, ya no te cuento más, ya no te cuento más, ya no te cuento los detalles que te los cuenten luego ellos”, agregó.

Aracely dejó en claro que Luis Miguel fue el que dio el primer paso para que se diera este reencuentro.

“Y la verdad es que coincidimos porque yo tuve que viajar a Chihuahua y ya estábamos por allá, entonces coincidió que cantaba su papá y bueno, pues sí fueron invitados (a su concierto)”.

Luis Miguel canta bajo la lluvia antes de concluir abruptamente su show en Córdoba, Argentina. (Instagram/@colonaguayo94)

Arámbula recalcó que lo fundamental para ella es que los ahora adolescentes tengan contacto y relación con el cantante.

“Que disfruten mucho con él, que se sientan muy orgullosos de los dos. Y yo soy una persona que soy pro familia, pro paz, pro estar, pro armonía. Y la verdad es que yo no tengo ningún conflicto, ellos tienen la puerta abierta si quieren ir, adelante, ahora que estuvimos en Chihuahua los invitaron, entonces padrísimo”, aseveró.

La protagonista de telenovelas destacó que siempre ha respetado la privacidad de sus hijos, pero aclaró que no descarta la posibilidad de que alguno de sus dos hijos dé la sorpresa de debutar en el medio artístico.

“En algún momento ya los verán ustedes allá cuando ellos quieran salir, ahorita están muy privados, pero porque ellos así lo desean, no es una situación mía ni del otro lado, es solamente porque a ellos les gusta su privacidad”, recalcó.