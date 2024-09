Stephanie Salas reacciona al rumor de boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas

Debido a que en los últimos días las especulaciones sobre que Luis Miguel, papá de su hija Michelle, se casó con la diseñadora española Paloma Cuevas, Salas negó que Michelle le haya comentado alguna noticia al respecto.

“Ay, no sé… menos, no, no me contó. No sé, estoy con mi señor, no tengo por qué andar contestando cosas que no”, expresó Stephanie mientras caminaba al lado de Zurita para abandonar el lugar.

Sin embargo, el que tomó el tema cob humor fue Humberto, y manifestó: “A mí no me invitó, ¿tú crees?”.

Por otra parte, Stephanie abordó los cuestionamientos sobre el posible embarazo de su hija Michelle, a poco más de siete meses de su boda con el empresario Danilo Díaz.