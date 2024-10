Luz Blanchet revela por qué no quiere casarse con Lorenzo Lazo

En entrevista para Ventaneando, la conductora reveló que por el momento no está en sus planes, además de que la dinámica "de novios" que ahora tiene con Lazo, le funciona muy bien.

“¿Sabes qué? Me gusta este como noviazgo eterno. ¿Sabes? O sea que cada vez que lo ves ya te mueres de ganas de verlo. O sea, que el día a día, estás con él o él está contigo, porque quieras estar, porque no me atan hijos, casa, negocio, nada. Entonces es un rollo tan auténtico”, externó Blanchet.

Dejando claro que por el momento no desea casarse con Lorenzo, la colaboradora del programa Hoy contó que pese a esta decisión, actualmente el empresario ya convive con sus hijos y todos se llevan excelente.

Lorenzo Lazo y Luz Blanchet (Instagram)

“O sea, acaba de ser día del novio, ahora en el día del novio, le fui a comprar unas flores monísimas y me fui yo a comprarle sus chocolates favoritos con sus flores. Entonces haz de cuenta que llego e iba yo con el chofer, pero con mis hijos porque veníamos del oculista, entonces veíamos la tribu”, inició su relato Luz.

“Recibe el regalo (…) entonces dije: ‘no, ya vámonos’ y Lorea: ‘no, mamá, espérate más’, (…) y en eso ya me escribió mensaje y entonces me dice: ‘¿en qué parte del mundo estás?’. Y yo: ‘este señor me huele de verdad, sabe dónde estoy’. Y yo: ‘¿por?’, me dice: ‘porque si me dices que tú estabas cerca, cuando me trajeron este regalo me voy a dar una sentida’. Le dije: ‘es que estoy afuera de tu casa’, ‘pasas ahorita’, dije: ‘pero con toda la tribu’. Y entonces el día del novio lo pasé en familia, comiendo pizza, en su casa, con mis hijos”, agregó con una sonrisa.

De esta manera, Blanchet explicó que más allá de la excelente relación sentimental que mantiene y la cordialidad que existe entre sus hijos y Lazo, por ahora no desea dar un paso más en su noviazgo con él.