Lucero pone fin a rumores sobre su supuesta relación con Enrique Peña Nieto

"El primer objetivo era conquistar a la conocida cantante Lucero Hogaza, quien fuera la encargada de promover los logros del gobierno mexiquense en 2008 y 2009 por medio de spots televisivos", se asegura en la publicación.

Lucero. (Getty Images)

Lucero habla de su supuesta relación con Enrique Peña Nieto

Ahora, por primera vez, Lucero habló sobre los rumores que la situaban como una posible primera dama de México, situación que sigue dando de qué hablar incluso 12 años después del mandato de Peña Nieto.

"Ni siquiera existió. Jamás (hubo cercanía) y nunca lo hubiera permitido porque no soy títere, no soy una muñeca y nadie me puede comprar. Yo cuando me medio enteré de esto que decían, que yo era una de las candidatas para ser pareja del Gobernador en ese momento o candidato... No, no, ni muerta",