Lucero recuerda la "pesadilla" que vivió junto a su guardaespaldas

Lucero recuerda la polémica que protagonizó junto a su guardaespaldas

Al día siguiente, Lucero ofreció una conferencia de prensa en la que defendió a su guardaespaldas argumentando que estaba haciendo su trabajo, lo que generó la molestia de los afectados.

A poco más de 20 años de ese evento, la cantante recordó como una auténtica pesadilla ese pasaje de su carrera durante una entrevista que le concedió a Yordi Rosado para su programa de YouTube.

“Yo me acuerdo que eso, de verdad, fue una pesadilla”, confesó la protagonista de telenovelas. “En esa época no estaban las redes sociales, no existían como ahora, creo que fue bueno porque menos gente se enteró, o no sé si fue tan bueno porque probablemente se hubiera podido aclarar más fácilmente la situación”, agregó.

La artista aclaró que en ese tiempo contrató a un especialista en seguridad para que la protegiera porque “un compadre mío muy querido” se lo recomendó. “Me pareció una buena sugerencia. En aquella época había ciertos eventos de inseguridad, como lo hay en las grandes ciudades”, puntualizó.