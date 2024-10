La foto del elenco de 'Los locos Addams' a 33 años del estreno de la película

Los protagonistas de la película se reunieron para celebrar el 33 aniversario de la icónica producción. Esta trología, que se estrenó en 1991, se ha convertido en un clásico atemporal, sigue cautivando a nuevas generaciones con su humor y sus entrañables personajes.

Los actores que interpretaron a los miembros de la familia, como Morticia, Pericles, Homero, Merlina y el tío Lucas, compartieron un momento lleno de emociones recordando momentos clave durante el rodaje y el impacto que la serie tuvo en sus vidas y en la cultura popular.



The family that haunts together, stays together…💀🖤 pic.twitter.com/jGQwJzOn4B

— Christopher Lloyd (@DocBrownLloyd) October 5, 2024