El caso de Sean 'Diddy' Combs podría implicar a un grupo de famosos

Los famosos que fueron a las fiestas de Sean "Diddy" Combs

Y advirtió sobre los famosos que asistieron a las ya famosas reuniones 'Freak Off' de Combs:

"Quiero ser claro sobre algo: si usted asistió a una de estas 'fiestas' - si se quiere, y asistió antes o sabía lo que iba a suceder - es decir, usted sabe que una droga en particular se estaba utilizando en las bebidas y estaba causando que la gente fuera coaccionada y aprovechada y usted estaba allí en la habitación, o participó, o lo vio pasar y no dijo nada, o ayudó a encubrirlo, en mi opinión, usted tiene un problema. A medida que presentemos cada uno de estos casos, vamos a hacer un esfuerzo para resolverlos en el extremo delantero, pero en su defecto, vamos a presentar demandas públicas y perseguir estos casos agresivamente. Mucha gente asistió a estas fiestas. Mucha gente vio cómo se desarrollaba esta actividad, mucha gente permitió que se desarrollara, no dijo nada, no intervino, quizá se benefició de ello, sacó provecho de ello. En mi opinión, todas estas personas y entidades están implicadas. En todos y cada uno de los casos, especialmente en casos como éste, recopilamos nuestros datos, recogemos nuestras pruebas, actuamos con la diligencia debida, pasamos tiempo con la víctima y luego, porque es lo mejor para ella, intentamos resolver estos asuntos sin presentar una demanda pública. Y ya lo hemos hecho, diría yo, con un puñado de personas, muchas de las cuales conocen de oídas, y seguiremos haciéndolo. Ese es simplemente el proceso estándar que todos los abogados de Estados Unidos que se ocupan de este tipo de casos utilizan porque es la forma correcta de hacerlo".

Sean "Diddy" Combs (Getty Images)

Combs fue detenido en septiembre acusado de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución. Una acusación federal de 14 páginas afirmaba que el rapero había "abusado, amenazado y coaccionado a mujeres y otras personas de su entorno" durante décadas.

Combs se ha declarado inocente de los cargos y se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (Nueva York) hasta que se celebre el juicio.