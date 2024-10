Aislinn Derbez confiesa que se siente lista para tener un nuevo romance

Aislinn Derbez se arrepiente de haberse puesto bótox

“Si me puse una vez un poco de bótox hace como dos años y me traumé, porque hice una serie justo después y no podía gesticular bien. Y soy actriz, entonces dije, ‘no manches, las actrices no podemos usar esto porque se siente horrible’”, contó Aislinn.

“No me gustó nada el resultado (…) me puse un poquito como a la frente y no podía hacer así, no podía gesticular y yo así de ¡no!, o sea, quiero mi cara, quiero mis gestos, entonces me traumé un poquito”, agregó.

Finalmente, la hija de Eugenio destacó que esta experiencia la ha hecho recurrir a otras alternativas para verse radiante.

“Mira, se va a oír muy ma**n lo que voy a decir, pero me gusta tanto mi cara, como está, así al natural, que me da pánico que me cambie algo una cirugía. Más bien acudo como a cosas que no sean como, sí, o sea, que no sean tan invasivas. Me cuido mucho la piel”, aseveró.