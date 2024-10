Dakota Fanning revela que le hacían "preguntas inapropiadas" cuando era niña

"Recuerdo que los periodistas me preguntaban en entrevistas a una edad temprana: '¿Cómo evitas convertirte en una chica sensacionalista? Me hacían preguntas muy inapropiadas. Cuando era niña me hicieron una entrevista y me preguntaron: '¿Cómo es posible que tengas amigos? Fue como: '¿Eh?'", dijo.

Al hacer referencia a estrellas infantiles del pasado cuyas duras crianzas han arrojado luz sobre cómo sus vidas se vieron afectadas por la fama, añadió: "Siento mucha compasión por las personas que han sido convertidas en ejemplos. Si la sociedad y los medios de comunicación no hubieran desempeñado su papel, ¿quién sabe que hubiera pasado?".

Dakota Fanning (Getty Images)

"No creo que esté necesariamente relacionado al cien por ciento con el hecho de dedicarse a este negocio; también hay otros factores. Simplemente no caí en ello, y no sé las razones exactas, excepto que mi familia está compuesta por gente muy agradable, amable y protectora", agregó sobre sus respuestas.

