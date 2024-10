Alessandra Rojo de la Vega, la "socialité" que dio guerra por la Cuauhtémoc

Los momentos más duros

La política ha enfrentado varios momentos complicados. En lo personal, cuando sus hijos nacieron prematuros en plena pandemia y ella estuvo en riesgo de morir durante el parto. “Perdí la matriz y un ovario, me desangré. Me estaba muriendo. Fue complicado porque mis hijos se quedaron casi dos meses en terapia intensiva en medio de la incertidumbre. Cada día era un reto, es muy doloroso porque te dan malas noticias todos los días”.

En lo profesional, habla de intimidación: “Me han querido meter a la cárcel con argumentos inventados, me han espiado por tres años con abuso de poder y mentiras. No soy delincuente, no soy corrupta, no me robo un peso, no tengo una sola propiedad, no quiero llegar a la política para eso. En su falta de argumentos para poder adjudicarme algún delito, se meten a mi vida personal, con mi familia, ellos nunca han soportado la política. Nos han espiado con toda la fuerza del Estado y, de pronto, ¿a quién le pedimos ayuda? Voy a la Fiscalía y no pasa nada. Me he sentido bastante vulnerada y atacada y sí dan ganas de decir ‘¿Qué necesidad? Mejor me dedico a mi empresa y a ser mamá para estar con mis hijos’, pero no puedo. Cuando una persona encuentra un propósito de vida no hay quien la quite de ese camino; podré llorar, un día lo hago, pido ayuda, voy a terapia, puedo decir ‘Hasta aquí’, pero al siguiente me levanto con más fuerza”.

El atentado… su confesión más personal

La noche del sábado 11 de mayo, Alessandra sufrió un ataque armado mientras se trasladaba en su camioneta. Semanas después, la Fiscalía capitalina detuvo a tres presuntos implicados y, sugirió, que se trató de un “montaje”, mismo que ella ha negado.

“Estaba en una jornada (electoral) muy violenta, presenté 150 denuncias ante las autoridades, ¿crees que ha pasado algo? Por supuesto que no. Cuando pasó esto (el atentado) no me cayó el 20, me cayó al acabar la campaña. En el momento tenía muchas ganas de que agarraran a los agresores. No sé si (a quienes detuvieron) son los agresores materiales. ¿Quién soy yo para determinar?, que lo determinen ellos. Pero, sobre todo, a los intelectuales... ¿qué querían?, ¿asustarme?, ¿callarme?, ¿matarme?, ¿dejar a mis hijos sin madre? En el momento lo dejé pasar, seguí en la búsqueda de justicia, pero no me paralicé. Creo que ahí nos hacemos valientes, el decidir que con todo y el miedo vamos a avanzar. Cuando acabó la campaña, empecé con mucha ansiedad y dije ‘Tengo tres hijos, imagínate que no me vuelvan a ver o que no los vuelva a ver porque me tengo que exponer de esta manera’. Nos enfrentamos a mafias, a gente violenta, a una familia muy poderosa que me acusa de hacer un fraude (electoral), pero digo ‘Ya quisiera tener la capacidad, como ellos, de comprar siquiera un voto, una sola voluntad’, pero no fue así, ganamos con la gente de la mano porque creen en un proyecto. Se vale decir abiertamente que hay que tratar la salud mental, he ido a varias terapias y aquí sigo con mi objetivo. Me da miedo estar en la calle, traer a mis hijos en el coche, no sé de qué sean capaces. No es bonito vivir así, pero vamos a seguir. El miedo no me frena, al contrario”.

Alessandra en el amor

En su lucha por la alcaldía, Alessandra no estuvo sola, en plena campaña encontró a un buen compañero: Fabián.

“Sí hay una persona que me ha acompañado desde hace varios meses, se la ha rifado conmigo, ha aguantado buenas y malas porque se han metido con él también. En la campaña ya no hallaban ni cómo tumbarme y a falta de argumentos se meten en mi vida personal. También le tocaron muchos ataques y mis respetos porque aguantó, no cualquiera, qué necesidad. Fabián me ha acompañado varios meses en ese camino, no sabemos qué vaya a pasar, pero disfrutamos del presente y lo que tenemos hoy que es algo sincero y en equipo. Hoy en día lo que busco es un equipo, una persona que me dé paz, que respete mi carrera, que me entienda, que me vea triunfar y le dé gusto porque mi prioridad es esa, servir a la gente, y hacia allá voy. No podría tener una pareja que no respetara eso, que no me dejara crecer, que no aplaudiera cada uno de mis logros, que no estuviera conmigo en cada uno de mis momentos, me parece que Fabián ha estado en varios malos momentos, pero disfrutamos el presente y tampoco hay un tema de planes a futuro ni nada.

¿Piensa en boda?

“No lo sé, yo creo que ni lo pienso porque hoy estoy metida completamente en mi tema profesional y en darle lo mejor a mis hijos… no me lo he preguntado, no sé si me volvería a casar.

El México que Ale sueña

“Sueño un México justo, libre, en paz; un México para todos y todas sin polarización, sin más violencia y sin más odio”.

El reto al frente de la Cuauhtémoc

“Mi reto personal van a ser mis hijos en este trabajo 24/7, me sabré organizar. En lo profesional, la Cuauhtémoc es un reto: es una alcaldía abandonada, la número uno en inseguridad desde hace 10 años por número de habitantes, con más delitos, robos, tres mujeres son violadas al día. Será un reto coordinarme con el gobierno central por la diferencia de posturas, pero estoy en disposición de encontrar coincidencias y dejar atrás las campañas electorales y enfocarnos en el bien de la gente; en mí están los brazos abiertos para que así sea con la próxima jefa de gobierno y la próxima presidenta. La gente se lo merece, busca un cambio”.

¿Alessadra buscaría la presidencia?

Hoy tenemos a la primera presidenta electa de México, lo que acaba con el camino para las mujeres en la política, ¿Alessandra ha soñado con ello?

“Es una pregunta que nunca sé contestar porque soy de vivir el presente, ni siquiera quiero definir qué voy a hacer en tres años, creo que eso ha causado muchos problemas en los gobernantes, pensar en lo que sigue te quita del presente, de los resultados que quieres entregar día a día. Yo hoy quiero estar en la Cuauhtémoc, quiero hacer el mejor gobierno de la historia de la alcaldía, que proteja la vida de las mujeres, de eso me voy a encargar yo personalmente, que el corazón de México vuelva a brilla, vuelva a tener colores, alegría, tranquilidad, paz. En eso voy a enfocar mis días, no sé qué venga y no me interesa, eso ya lo definiremos después. Seguramente seguiré sirviendo a donde quiera que me lleve el destino, si es un puesto político bienvenido, si es de la sociedad civil como muchos años ha sido, también. De lo que sí estoy segura es de que seguiré ayudando a las mujeres para que en este país vivamos libres de violencia".